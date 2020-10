Circle Group lancia Connecting EU Insights, quattro giorni di eventi virtuali costruiti attorno allo shipping per orientare il settore nella transizione verso il Green New Deal e le principali sfide connesse.

Interamente digitale e in lingua inglese, Connecting EU Insights prenderà il via lunedì 26 ottobre e durerà fino a giovedì 29 ottobre con conferenze digitali e interviste fruibili gratuitamente.

Tra le le aziende e le organizzazioni coinvolte: AdSP del Mar Adriatico Centrale, AdSP del Mar Ligure Occidentale, AdSP del Mar Ligure Orientale, AdSP del Mar Tirreno Centrosettentrionale, Agenzia delle Dogane, Assiterminal, Commissione Europea, Fincantieri, Fundacion Valenciaport, Grimaldi Group, Hyperion, Imdo, Inea, International Windship Association, Laghezza, LCA Studio Legale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Port of Barcelona, Porto do Ystad, Propeller Club of Antwerp, Regione Liguria, RINA, Smart Green Shipping Alliance, Snam, SRM – Centro Studi Gruppo Intesa Sanpaolo, Università Bocconi e University of Turku.

Tra i temi principali, digitalizzazione, corridoi doganali evoluti, integrazione della catena logistica, smart terminal, intelligenza artificiale, nuova rotta commerciale artica – quest’ultima oggetto di un appuntamento specifico con SRM – Centro Studi Gruppo Intesa Sanpaolo quale partner scientifico – nonché l’utilizzo di risorse innovative a supporto dell’industria marittima come l’idrogeno e la propulsione assistita dal vento.

A Carlo Secchi, coordinatore del Corridoio Atlantico, e Kurt Bodewig, coordinatore delle Autostrade del Mare, saranno riservati due momenti specifici di approfondimento rispettivamente il 27 e il 28 ottobre.

“Futuro e portualità: be smart, go digital” sarà i il titolo dell’evento sponsorizzato dallo Studio Legale LCA e in programma martedì 27 ottobre.

Infine, giovedì 29 ottobre due conferenze presenteranno le evoluzioni dei progetti europei Vamp Up ed E-Bridge, con la presenza di Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e di Paweł Wojciechowski, coordinatore del Corridoio Reno-Alpi, e il Network of Excellence che riunisce i porti e le case history più innovative.

Chairman della rassegna sarà Alexio Picco, Eu funding expert e managing director di Circle Group.