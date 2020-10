Il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi è stato nominato ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco di Genova Marco Bucci, nel corso della manifestazione colombiana che si è svolta ieri sera al Teatro Carlo Felice.

L’ambasciatore, precisa la nota ufficiale, è “colui che rappresenta i talenti, le competenze e il fascino di una città che si vuole riscoprire Superba nei settori dello sviluppo economico e dell’industria, del porto e della logistica, della scienza e dell’alta tecnologia, del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale nonché quello enogastronomico”.

Il conferimento del titolo al presidente di Confindustria Nautica testimonia una volta di più la rilevanza strategica sia della nautica da diporto e delle sue imprese, sia del Salone Nautico di Genova, la cui sessantesima edizione si è conclusa martedì scorso con un grande successo di partecipazione e la soddisfazione degli espositori.

Commenta Cecchi: «È per me un grande onore, un vero orgoglio, ricevere oggi il riconoscimento di ambasciatore di Genova nel Mondo, proprio nel giorno che celebra l’impresa di Cristoforo Colombo, il genovese più famoso al mondo, dotato di genio, intraprendenza e visione».

«Un anno fa, negli Stati Uniti, proprio in occasione del Columbus Day, abbiamo presentato in anteprima mondiale la sessantesima edizione del Salone Nautico di Genova − ricorda Cecchi − un traguardo storico per un evento che è uno strumento imprescindibile per il business delle aziende e fiore all’occhiello del made in Italy. Una manifestazione nella quale noi crediamo e abbiamo sempre creduto, anche questa volta, nonostante le difficoltà contingenti, con il fondamentale supporto delle istituzioni del territorio, il Comune di Genova. La Camera di Commercio di Genova e la Regione Liguria».

«Il 60esimo Salone Nautico si è chiuso martedì scorso, dopo sei giorni indimenticabili: è stata un’edizione simbolo di coraggio, qualità, saper fare italiani e forte un segnale per la ripartenza dell’economia, che ha acceso i riflettori di tutto il mondo sull’evento e sulla città di Genova. Genova, che è la città dell’eccellenza di un comparto in costante sviluppo nel panorama industriale nazionale e internazionale. Una città Superba a cui vogliamo offrire il Salone Nautico più bello del mondo. In questo senso abbiamo già tanti progetti pronti per i prossimi 10 anni», conclude Cecchi.