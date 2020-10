«Con il nuovo dpcm per la ristorazione è impedita l’attività del servizio principale della giornata, mentre per i bar si tratta di un’ulteriore forte contrazione dell’operatività. La contrarietà si aggiunge alla consapevolezza che non esiste connessione tra la frequentazione dei pubblici esercizi e la diffusione dei contagi, come dimostrato da fonti scientifiche, che attribuiscono piuttosto ad altri fattori – mobilità, sistema scolastico e mondo del lavoro – le principali fonti di contagio». Lo dichiara Alessandro Cavo, presidente regionale ligure e provinciale genovese diFipe-Confcommercio.

Fipe-Confcommercio ha promosso una manifestazione di protesta per il 28 ottobre e sarà presente in 21 piazze d’Italia per ribadire i «veri valori del settore – economici, sociali, culturali ed antropologici, messi in seria discussione dagli effetti della pandemia da Covid-19».

Per quanto riguarda Genova e la Liguria la richiesta di organizzare tale manifestazione è stata ritenuta irricevibile, dalle autorità competenti, tenute

presenti le ordinanze regionali n. 68 e n. 73 che prevedono divieto di manifestazioni pubbliche e private e divieto assoluto di assembramento. Pertanto la manifestazione non si svolgerà se non in forma virtuale.