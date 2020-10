Chiusura positiva per le principali Borse europee – tranne che per Madrid (-0,6%) – al termine di una giornata dall’andamento incerto, con gli operatori resi cauti dall’aumento dei contagi in diversi paesi. Parigi segna +0,71% Londra +0,65%, Francoforte +0,07%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,04%, Ftse Mib +0,07%, Ftse Aim Italia -0,28%. Lo spread Btp/Bund si è attestato su 125 punti (-2,97%).

A Piazza Affari in rialzo Atlantia (+3,57%) dopo le voci che le trattative con il Governo su Aspi continuano, Stm (+2,7%) grazie alla fiducia del mercato sul settore dei semiconduttori, Cnh (+2,58%), in ribasso Pirelli (-3,46%), Telecom (-3,01), Leonardo (-2,56%), Saipem (-1,02%).

Sul fronte dei cambi l’euro si è rafforzato sul dollaro a quota 1,1816 (da 1,1749 dollari di ieri in chiusura) e vale 124,83 yen (da 124,55), mentre il rapporto dollaro/yen cala a 105,63 (da 106).

Il petrolio è sceso dopo i rialzi della vigilia, il wti, contratto con consegna a novembre di attesta a 40,97 dollari al barile, in ribasso di mezzo punto percentuale.