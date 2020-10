Seduta positiva per la Borsa di Milano, spinta dalle banche: l’indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,56% a 19.482 punti. Anche l’All Share sopra la parità con un guadagno dello 0,55% a 21.282 punti. L’Aim Italia ha terminato a +0,38% a 6.482 punti. Tra i titoli che hanno guadagnato di più ci sono Bper Banca (+9,75%), Pirelli & C (+3,81%) e Leonardo (+3,34%). In calo Atlantia (-3,17%) sotto i riflettori per l’offerta di Cdp.

In Europa non c’è una direzione precisa: Londra ha segnato un aumento finale dello 0,07%, mentre Parigi ha chiuso in calo dello 0,27% e Francoforte dello 0,92%.

Quotazioni del petrolio in rialzo per quanto riguarda il Wti: 41,06 dollari al barile contro i 40,83 della chiusura precednete. Il Brent è praticamente stabile a 42,58 dollari al barile.

Nei cambi l’euro-dollaro Usa è in rialzo a 1,182 (+0,51%). L’euro-yen segna +0,6% a 124,828.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha concluso in diminuzione a 132 punti base. Il rendimento è a +0,71%.