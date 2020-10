Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,25% a 19.644 punti, ma dopo i primi scambi scende attorno allo zero. A guidare i rialzi Interpump Group (+4,26%) e Buzzi Unicem (+2,36%). In calo Bper Banca (-2,37%) e Recordati (-1,18%).

Contrastate in avvio le principali borse europee. Londra cede lo 0,22% a 6.003 punti, Parigi guadagna lo 0,11% a 4.952 punti, Francoforte lo 0,27% a 13.086 punti.

Nei mercati asiatici chiusura in rialzo per Tokyo (-0,26%).

Prezzi in calo per il petrolio sui mercati asiatici. Il Wti perde lo 0,9% portandosi a 40,25 dollari al barile. Stessa percentuale anche per il Brent del Mare del Nord, in flessione dello 0,9% a 42,46 dollari al barile.

Nei cambi praticamente stabile l’euro-dollaro Usa a 1,1818 (+0,04%). L’euro-yen è invece in calo a 124,664 (-0,22%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 126 punti base. Il rendimento è a +0,72%.