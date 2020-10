Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice guida Ftse MIb sale dello 0,35% a 19.335 punti e si portano subito sugli scudi Bper Banca (+3,37%), Pirelli (+1,71%) e Saipem (+1,46%). In calo Italgas (-1,32%) e Recordati (-1,29%).

Anche le Borse europee hanno aperto positive. Sulle prime battute Francoforte registra un rialzo dello 0,2%, Parigi dello 0,13%.

Seconda seduta consecutiva in rialzo per le Borse in Asia, ‘orfane’ dei listini cinesi, chiusi per festività fino a mercoledì. Tokyo ha concluso a +0,52%, salendo a quota 23.433,73 punti.

Il prezzo del petrolio Wti sfiora la soglia dei 40 dollari al barile sui mercati. Il petrolio del Texas passa infatti di mano a 39,34 dollari con un rialzo dello 0,3%. Il Brent del Mare del Nord avanza dello 0,2% a 41,43 dollari.

Nei cambi euro stabile all’avvio dei mercati. La moneta unica passa di mano a 1,1782 dollari (-0,01%). L’euro-yen segna 124,52 (-0,04%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente bund tedesco ha aperto in leggero aumento a 131 punti base. Il rendimento è a +0,81%.