Sono 585 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 17.281 da inizio emergenza, di cui 2.278 (+17) individuati da screening e 15.003 in pazienti sintomatici (+568).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 1: 35 (14 contatti di casi confermati, 21 attività di screening)

Asl 2: 139 (113 attività di screening, 25 contatto di caso confermato, 1 rientro da viaggio)

Asl 3: 370 (151 contatti di caso, 218 attività di screening, 1 rientro estero)

Asl 4: 11 (6 contatti di caso confermato, 5 attività di screening)

Asl 5: 30 (15 contatti di caso, 15 attività di screening)

La specificazione della Asl non si riferisce alla residenza delle persone, ma alla sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Attualmente positivi al Covid sono 5.943 (+485), di questi 379 (+37) sono in ospedale (di cui 32, sei in più, in terapia intensiva) e 2.862 in isolamento domiciliare (+91).

I tamponi effettuati oggi sono 4.980, in totale si arriva a 367.942 da inizio emergenza.

I guariti non più positivi sono 9.706 (+94). Sei i decessi, una donna di 95 anni e un uomo di 89 morti all’ospedale Villa Scassi, tre uomini di 78, 82 e 86 al San Martino e un uomo di 54 anni all’ospedale di Sanremo. Il numero dei morti è arrivato a 1.632.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 22 (+3)

Asl 2: 29 (+3), 3 in terapia intensiva (+2)

San Martino: 117 (+24), 14 in terapia intensiva (+6)

Galliera: 43 (0), 4 in terapia intensiva

Gaslini: 21 (+1)

Asl 3 Villa Scassi: 59 (+2), 4 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante: 27 (+1)

Asl 4 Lavagna: 5 (+1)

Asl 5 Sarzana: 55 (+2), 7 in terapia intensiva

Asl 5 La Spezia: 1 (0)

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 358 (+39)

Savona: 493 (+118)

Genova: 3.670 (+304)

La Spezia: 861 (-1)

Fuori regione: 168 (+7)

Altro o in fase di verifica: 393 (+18)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 4.108 (-293)

Asl 1: 701 (-159)

Asl 2: 1.198 (+4)

Asl 3: 1.274 (-29)

Asl 4: 321 (-106)

Asl 5: 614 (-3)