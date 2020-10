Bollettino coronavirus Liguria: 196 nuovi casi, due terapie intensive in meno. Oggi un decesso. I casi totali da inizio emergenza salgono a 14.670, di cui 2.011 individuati da screening e 12.659 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 3.926 (+137), di cui 225 (+2) in ospedale. 26 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri. 2.050 persone sono in isolamento domiciliare (+118).

Nuovi positivi:

7 Asl 1 (3 contatto di caso confermato, 4 attività di screening)

23 Asl 2 (12 contatto di caso confermato, 10 attività di screening, 1 rientro da viaggio)

126 Asl 3 (56 contatto di caso confermato, 70 attività di screening)

4 Asl 4 (4 attività di screening)

36 Asl 5 (20 contatto di caso confermato, 15 attività di screening, 1 rientro da viaggio)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Sale il numero dei guariti non più positivi, 58 in più, per un totale di 9.129. Oggi si conta un decesso, per un totale di 1.615 morti da inizio emergenza. Alto il numero dei tamponi svolti oggi, sono 3.457, in totale 340.129 dallo scoppio della pandemia.

Ospedalizzati:

Asl 1 = 14

Asl 2 = 16 (1 UTI)

San Martino = 51 (14 UTI)

Galliera = 40 (5 UTI)

Gaslini = 7

Asl 3 Villa Scassi = 35 (1 UTI)

Asl 4 = 5

Asl 5 = 57 (5 UTI)

Gli attualmente positivi per residenza sono 3.926

IM = 248 (-2)

SV = 270 (+14)

GE = 2.002 (+115)

SP = 976 (+1)

Fuori regione = 116 (-2)

Altro o in fase di verifica = 314 (+11)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 3.727

Asl 1 = 838

Asl 2 = 639

Asl 3 = 1.184

Asl 4 = 376

Asl 5 = 690