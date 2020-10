Sono 107 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 13.976 da inizio emergenza, di cui 1.889 individuati da screening e 12.087 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 3.474 (+39), di cui 204 (+14) in ospedale (di cui 24 in terapia intensiva / UTI, +1), 1.703 in isolamento domiciliare (+16)

Nuovi positivi:

2 Asl1 (1 contatto di caso confermato, 1 attività di screening)

10 Asl2 (7 contatto di caso confermato, 3 attività di screening)

74 Asl3 (43 contatto di caso confermato, 30 attività di screening, 1 struttura sociosanitaria)

21 Asl5 (13 contatto di caso confermato, 8 attività di screening)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Guariti non più positivi = 8.892 (+68)

Deceduti = 1.610 (+0)

Tamponi = 325.764 (+1.594)

Ospedalizzati = 204 (24 UTI)

Asl1 = 12

Asl2 = 17 (1 UTI)

San Martino = 47 (12 UTI)

Galliera = 38 (2 UTI)

Gaslini = 8

Asl3 Villa Scassi = 27

Asl4 = 3

Asl5 = 52 (9 UTI)

Attualmente positivi per residenza = 3.474

IM = 225 (+2)

SV = 241 (+5)

GE = 1.599 (+47)

SP = 1.025 (-15)

Fuori regione = 116 (+2)

Altro o in fase di verifica = 268 (-2)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.661

Asl1 = 591

Asl2 = 438

Asl3 = 536

Asl4 = 301

Asl5 = 795