Sono 690 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 20.581 da inizio emergenza, di cui 2.551 (+17) individuati da screening e 18.030 in pazienti sintomatici (+673).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 1: 51 (24 contatti di casi confermati, 27 attività di screening)

Asl 2: 42 (22 attività di screening, 24 contatto di caso confermato, 29 da struttura sociosanitaria, 1 rientro da viaggio)

Asl 3: 514 (278 contatti di caso, 206 attività di screening, 15 strutture sociosanitarie)

Asl 4: 18 (8 contatti di caso, 10 attività di screening)

Asl 5: 65 (29 contatti di caso, 36 attività di screening)

La specificazione della Asl non si riferisce alla residenza delle persone, ma alla sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Attualmente positivi al Covid sono 9.002 (+690), di questi 574 (-4) sono in ospedale (di cui 34, tre in più, in terapia intensiva) e 4.492 in isolamento domiciliare (+96).

I tamponi effettuati oggi sono 5.039, in totale 394.365 da inizio emergenza.

I guariti non più positivi sono 9.906 (+31). Ben diciassette i decessi registrati tra il 19 e il 22 settembre.

Il numero dei morti è arrivato a 1.673.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 43 (+4), 1 in terapia intensiva

Asl 2: 52 (-1), 3 in terapia intensiva

San Martino: 180 (-7), 12 in terapia intensiva (+2)

Galliera: 93 (+17), 5 in terapia intensiva (-1)

Gaslini: 21 (0)

Asl 3 Villa Scassi: 97 (-15), 7 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante: 33 (+3)

Asl 4 Lavagna: 8 (-1), 1 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana: 46 (-4), 5 in terapia intensiva

Asl 5 La Spezia: 1 (+1)

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 587 (+48)

Savona: 789 (+34)

Genova: 5.849 (+473)

La Spezia: 1.029 (+46)

Fuori regione: 225 (+9)

Altro o in fase di verifica: 523 (+32)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 5.250

Asl 1: 756 (+110)

Asl 2: 1.929 (-48)

Asl 3: 1.626 (+148)

Asl 4: 318 (-16)

Asl 5: 621 (+30)