Il sistema e-commerce di Basko (Gruppo Sogegross) si è ampliato, con il trasferimento da Rivarolo a Genova Bolzaneto del magazzino per la preparazione delle merci per le spese online di Basko. Ora quello di Bolzaneto è diventato un hub logistico dedicato esclusivamente all’online.

«Il progetto per il nuovo centro logistico è partito nell’estate 2019 e il trasferimento sarebbe dovuto avvenire nel mese di marzo − spiega Lucia Bruzzone, digital manager di Basko − Ovviamente gli eventi lo hanno reso impossibile in quel momento e abbiamo dovuto attendere l’estate per la concretizzazione di un progetto da sempre strategico per l’azienda. L’e-commerce di Basko è attivo dal 2003, quasi 17 anni di servizio capillare sul territorio, ma è negli ultimi mesi che le spese fatte su basko.it sono più che triplicate. E anche adesso, a emergenza passata, la base di coloro che utilizzano il servizio è raddoppiata. Segno che chi ha sperimentato questo tipo di spesa durante il lockdown ora lo utilizza abitualmente».

«Il trasferimento nel nuovo hub, proprio accanto alla nostra sede centrale di Genova Bolzaneto, ha reso possibile incrementare da subito la gestione degli ordini, migliorando la qualità del servizio», prosegue Bruzzone.

Il nuovo hub, organizzato su una superficie di circa 2000 mq, consente un rifornimento costante dei prodotti, riducendo al minimo i prodotti non disponibili e accelerando significativamente i tempi e la disponibilità della spesa per tutti i clienti. Sono oltre 60 le persone che vi lavorano, tra preparatori, autisti, servizio clienti.

La selezione di prodotti acquistabili è stata aumentata fino a raggiungere le 8 mila referenze e rendendo lo store online il negozio Basko più rifornito tra quelli presenti a Genova. I cittadini genovesi scelgono l’e-commerce soprattutto per la spesa “di scorta” (per questa tipologia di acquisto la spesa media si aggira intorno ai 100 euro), per evitare la fatica del trasporto e per risparmiare tempo negli spostamenti, anche a causa delle difficili condizioni della viabilità del recente periodo.

«Siamo orgogliosi di questo risultato, e siamo convinti che ci aiuterà a fare di più e meglio per garantire un servizio ottimale ai nostri clienti – afferma Bruzzone – La spesa online non è più un fenomeno di nicchia: viene ormai usata indistintamente da giovani, famiglie, anziani così come da utenti business. Senza dubbio, il lockdown e l’emergenza sanitaria hanno dato un contributo decisivo a questa evoluzione delle abitudini d’acquisto anche per il settore alimentare, che in Italia si stava diffondendo in maniera più lenta rispetto ad altri Paesi europei».

Gli articoli più acquistati online dai genovesi sono formaggi e salumi, acqua e vini, prodotti per la colazione come latte e biscotti, macelleria e polleria.

Il servizio di consegna a domicilio di Basko è attivo a Genova, e nelle zone dell’entroterra quali Mele, Campomorone, Serra Riccò e Sant’Olcese, nella riviera di Ponente nei comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure e Albisola e a Levante fino a Lavagna e San Salvatore di Cogorno.