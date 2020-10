Autostrade per l’Italia ha comunicato al Governo di accettare il testo dell’accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica, chiedendo però l’eliminazione della clausola dell’articolo 10, che subordina l’accordo al passaggio della maggioranza a Cdp.

«Con una lettera inviata in data odierna – si legge in una nota della società – Autostrade per l’Italia ha confermato ai Ministeri competenti la propria disponibilità, anche immediata, a sottoscrivere – con la sola eliminazione della condizione di efficacia relativa al perfezionamento della cessione del controllo di Autostrade per l’Italia a Cassa Depositi e Prestiti, in quanto estranea al rapporto concedente-concessionario – l’atto transattivo, anche nella versione inviata dagli stessi dicasteri lo scorso 23 settembre, senza alcuna modifica o affinamento».

«Quanto sopra, naturalmente – conclude la nota – nell’ambito di una eventuale definizione conclusiva delle procedure di presunto grave inadempimento, a suo tempo avviato dal Concedente».