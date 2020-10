Appuntamento questa sera alle 19 in videodiretta Facebook con Asl3, pediatri e scuola per illustrare il progetto di prevenzione Covid nelle scuole relativo ai tamponi rapidi antigenici e contestualmente per rispondere alle domande delle famiglie sull’argomento.

Il filo diretto sarà disponibile sul gruppo Facebook pubblico “Insieme per la salute dei bambini”. L’evento è promosso da Apel Pediatri, Fimp e Asl3.

All’incontro interverranno: per Asl3 Luigi Carlo Bottaro, direttore generale; Lorenzo Sampietro, direttore socio sanitario, e Luigi Canepa, responsabile della Ssd Consultorio Familiare; per i pediatri Alberto Ferrando, presidente di Apel; Michele Fiore, segretario regionale Fimp, Giovanni Semprini, segretario provinciale di Genova e Giancarlo Ottonello, segretario Apel; per la scuola i dirigenti scolastici Luisa Giordani e Andrea Giacobbe.

Durante la videodiretta gli esperti saranno a disposizione dei genitori per supporto informativo e per chiarire eventuali dubbi.

Per tutte le informazioni e per seguire la diretta sul gruppo pubblico “Insieme per la salute dei bambini” vedi qui