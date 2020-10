Terminati i lavori per la revisione trentennale, l’ascensore Manin-Contardo torna in servizio giovedì 15 ottobre. L’impianto è stato sottoposto nei mesi scorsi a complessi e articolati lavori per il rifacimento totale, come previsto dalla normativa al raggiungimento dei 30 anni di vita tecnica.

Sono stati eseguiti lavori edili, elettrici e d’impianto. Per quanto riguarda l’attività impiantistica: rimozione completa e sostituzione di argani, cabina, contrappeso ed altre parti in movimento; sostituzione del quadro elettrico di comando e delle linee elettriche dell’ascensore; adeguamento dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa;

rifacimento delle porte di accesso; realizzazione di nuove pulsantiere e indicatori di piano.

Per ciò che concerne l’attività edile: verifiche e interventi strutturali sulle opere civili; interventi sulle carpenterie e sulle strutture del vano corsa; manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni ambientali della galleria pedonale, attraverso l’introduzione di un impianto di trattamento dell’aria la cui attività è ancora in corso.

Il risultato finale degli interventi è un ascensore più moderno, rinnovato nelle sue strutture e adeguato ai più recenti standard di sicurezza previsti dalla normativa.

Contestualmente alla ripresa del servizio dell’ascensore, non sarà più attivo il collegamento bus sostitutivo.