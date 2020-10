Varati dalla giunta comunale di Alassio interventi per circa un milione di euro.

«Si tratta di progetti sviluppati a seguito della mareggiata del 2018 – spiega Franca Giannotta, assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile del Comune di Alassio – che hanno ottenuto il finanziamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, da parte della Protezione Civile. Ciò consentirà di intervenire in alcune situazioni non più prorogabili».

Di seguito gli interventi programmati:

1) Risistemazione e adeguamento della sezione di deflusso di Rio Serre sotto la S.S. n. 1 Aurelia fino allo sbocco a mare

«Il progetto – spiega ancora Giannotta – a firma dell’ing. Davide Angellotti di Albenga, prevede la mitigazione del rischio idraulico nel tratto di tombinatura terminale del rio che attraversa la via Aurelia e sfocia all’altezza dei Bagni Serre, nel tratto compreso fra il sottopasso ferroviario e lo sfocio a mare»

L’intervento – precisano dall’ufficio Demanio – comporta la realizzazione di un nuovo scatolare ad elementi prefabbricati giuntati in opera, in sostituzione di quello esistente, avente sezione rettangolare di dimensioni adeguate alla portata del corso d’acqua.

Il quadro economico dell’opera ammonta a 274.032 euro.

Il contratto è stato stipulato il 30 settembre scorso con l’impresa Ese srl di Calizzano

2) Risistemazione della sagoma della scogliera a passeggiata Cadorna al fine di garantire adeguata protezione alle infrastrutture pubbliche e private retrostanti anche tramite la fornitura e posa in opera di nuovi massi naturali di categoria adeguata

L’intervento, progettato dagli ing. Alessandro Chini di Genova e Franco Ferrando di Alassio, è sostanzialmente un restauro delle due berme in massi naturali poste alla foce del Rio Palmero.

«La funzione “storica” delle strutture in oggetto – spiega ancora Giannotta – è stata quella di proteggere la base del Torrione e delle costruzioni poste a ponente di quest’ultimo. La procedura prevede l’impiego di massi di maggiore dimensione rispetto a quelli attualmente in opera, e in parte dispersi nei fondali antistanti a seguito dei marosi degli ultimi anni, non posandoli semplicemente sulla sabbia ma incassandoli e incastrandoli con quelli attualmente presenti. Le due berme risulteranno probabilmente meno impattanti di quanto lo siano attualmente ma per le modalità scelte si prevede una maggiore stabilità delle opere».

Lo scopo dei lavori è quello di rendere più efficiente la protezione al piede mediante la posa di massi, di colore compatibile con quelli già presenti in quel tratto di costa, parzialmente incassati nel fondale e disposti a scacchiera in modo da favorire la dissipazione dell’energia del moto ondoso e allo stesso tempo dare un aspetto più regolare alla berma.

Il quadro economico complessivo ammonta a 334.558 euro

Il contratto è stato stipulato il 30 settembre scorso con l’Impresa Eco Costruzioni srls dei F.lli Pampararo, di Calice Ligure

3) Approvazione del progetto definitivo-esecutivo di un rinforzo strutturale di passeggiata Cadorna con creazione di opere di difesa dell’arenile e della strada soprastante

La forza del mare aveva colpito duramente anche la massicciata e la berma nei pressi della Cappelletta. Di qui l’incarico agli ingegneri Stefano Puppo, Stefàna Rossi e Luca Tarantino di Sanremo di progettare il rinforzo della passeggiata e della protezione a mare.

Il quadro economico complessivo ammonta a 350.000 euro e il contratto è stato stipulato il 29 settembre scorso con l’impresa di costruzioni Silvano & C. srl di Sanremo

4) Approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di aggravamento dello stato di consistenza del solaio di copertura del tratto tombinato del Rio Palmero posto a monte della ferrovia in via Mulino del Ponte

Il progetto dell’ing. Edgardo Badoino di Albenga prevede quindi un intervento strutturale a tutela della sicurezza viaria, per un importo complessivo di 300 mila euro.

Il contratto è stato stipulato il 29 settembre scorso con l’Impresa di Costrizioni Silvano & C. srl di Sanremo