Adsp Mar Ligure Orientale, Di Sarcina commissario straordinario

Francesco Di Sarcina, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale dal giugno 2017, è stato nominato commissario straordinario dell’ente di via del Molo ieri, in tarda serata, dalla ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli.

La nomina, che si colloca nel quadro di una necessaria continuità di azione dell’ente, in attesa della ricostituzione dei vertici ordinari, è scaturita dalle dimissioni della presidente, Carla Roncallo, che ha assunto la qualifica di consigliere nel cda dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Di Sarcina si occupa di portualità dal 2004; prima come funzionario del Genio Civile OO.MM. di Palermo, dirigente e poi segretario generale dell’Autorità Portuale di Messina.

Da segretario generale è stato responsabile della S.T.O. dell’ente, coordinando tutte le attività necessarie ad attuare le direttive della presidente, collaborando con lei alla definizione delle strategie, anche nella qualità di responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

«Ringrazio la ministra De Micheli per avermi dato fiducia in questa fase di transizione verso la nuova presidenza e, conscio della delicatezza dell’incarico, farò il massimo per il bene dei porti della Spezia e di Marina si Carrara e dei relativi territori», ha dichiarato il neo commissario.