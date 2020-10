«È pronto il piano per la realizzazione del nuovo acquedotto del Ponente». Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Il progetto prevede il raddoppio e la sostituzione della rete idrica Roja-Ventimiglia-Andora. Sono 29 i milioni di euro complessivi di investimenti, coperti dal piano tariffario e da risorse del piano nazionale idrico del Mit e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, validato dall’autorità di distretto» precisa Toti.

Le prime gare verranno avviate a inizio del prossimo anno per i lotti di Andora e del Dianese. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2024.

«Con questo ampio progetto – spiega Toti – si va a risolvere un problema atavico, sentito e particolarmente rilevante per il Ponente della nostra regione. Ringrazio Gaia Checcucci, Commissario ad acta presso la Provincia di Imperia per le funzioni di governo dell’Ato ovest per il servizio idrico integrato, e tutti i sindaci del territorio per il loro impegno e il loro proficuo lavoro. A novembre si terrà la conferenza dei servizi per avviare il percorso».