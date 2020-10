Leonardo ha annunciato la consegna del primo elicottero AW139 destinato al Miami-Dade Fire Rescue (Mdrfr), il Dipartimento Antincendio della Contea di Miami-Dade.

Alla cerimonia organizzata per l’occasione presso l’Aeroporto Miami Executive (TMB) hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni della contea tra cui il sindaco Carlos A. Giménez.

«In virtù della mia precedente esperienza di vigile del fuoco, sono rimasto impressionato da questo straordinario elicottero da ricerca e soccorso − ha dichiarato il sindaco Giménez − Sostituendo elicotteri ormai superati, l’AW139 diventa uno strumento fondamentale per la flotta del Miami-Dade Fire Rescue. Fornirà un maggior livello di sicurezza per il nostro personale e per tutti coloro che beneficiano del suo operato».

Il Dipartimento Antincendio ha ordinato quattro elicotteri AW139 nel dicembre 2019 per antincendio, trasporto sanitario d’urgenza e ricerca e soccorso. Ogni elicottero è dotato di gancio baricentrico, verricello di recupero e benna antincendio. I tre AW139 rimanenti saranno consegnati entro la fine dell’anno. Il Dipartimento Antincendio protegge le persone, i beni e l’ambiente della Contea di Miami-Dade fornendo servizi di assistenza umanitaria efficienti e di elevata professionalità, essenziali per la salute pubblica, la sicurezza e il benessere della collettività. Il Dipartimento opera attraverso 71 stazioni di intervento al servizio di 29 città. L’ampia serie di compiti operativi che lo contraddistinguono consente al servizio aereo del Dipartimento di fornire supporto anche alle contee confinanti tra cui Monroe, Collier, Broward e Lee.

Miami-Dade è la maggior contea della Florida per abitanti con oltre 2,7 milioni di cittadini su un territorio di oltre 2000 miglia quadrate (più grande quindi degli stati di Rhode Island e Delaware). Dalle barriere coralline fino ai territori paludosi, il caratteristico clima tropicale rende quest’area unica rispetto a qualsiasi altro territorio degli Stati Uniti. Con oltre 1000 macchine consegnate fino ad oggi, l’AW139 è il programma elicotteristico di maggior successo al mondo negli ultimi 15 anni.

Oltre 280 operatori in più di 70 Paesi impiegano l’AW139 per un’ampia gamma di missioni tra cui antincendio, trasporto sanitario d’urgenza, ricerca e soccorso, sicurezza/ordine pubblico, supporto al settore energetico, trasporto privato. Leonardo è impegnata a supportare e proteggere persone e comunità in tutto il mondo, contribuendo alla loro crescita sostenibile grazie alla sua leadership nelle tecnologie di nuova generazione. La collaborazione con Governi, con soggetti privati e in ambito industriale finalizzata ad offrire le migliori capacità per la sicurezza è uno dei fondamenti del Piano Strategico Be Tomorrow 2030 della Società. Negli Stati Uniti tra i clienti di AW139 si ricordano, tra gli altri, il Dipartimento Antincendio di Los Angeles, i Dipartimenti di Polizia del New Jersey e del Maryland. La US Air Force (USAF) introdurrà presto il Boeing MH-139, basato sull’AW139, per sostituire la sua flotta di UH-1N.