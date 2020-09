Una partnership per favorire l’efficienza delle supply chain del settore zootecnico quella siglata tra DNV GL – Business Assurance, uno dei principali enti di certificazione al mondo e leader nell’evoluzione digitale dei servizi di assurance e Cynomys,

startup genovese che ha brevettato una soluzione IoT per il monitoraggio ambientale dei gas nocivi in stalla e l’analisi dei consumi in allevamento.

Grazie alla soluzione della startup, il Cynomys Livestock System, da installarsi direttamente nelle aziende zootecniche, verranno monitorati da remoto e in tempo reale i parametri ambientali dei locali di stabulazione, tra cui la concentrazione di ammoniaca, di acido solfidrico e altri gas, oltre alla misurazione dei consumi energetici, idrici e dei mangimi. I dati raccolti, verificati da DNV GL e tracciati su tecnologia blockchain, saranno poi fruibili in trasparenza per mezzo di un QR code.

Questo sistema consentirà agli allevatori di conciliare produttività ed efficienza della supply chain con la garanzia del benessere animale e del rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale, in particolare in materia di emissione dei gas serra. Il coinvolgimento di una realtà come DNV GL sarà una garanzia ulteriore della veridicità e della trasparenza dei dati raccolti.

«Abbiamo messo l’alta tecnologia al servizio dell’ambiente e abbiamo brevettato un sistema per il controllo completo dell’allevamento e di tutta la filiera – dalla stalla, alla tavola – che sia in grado di conciliare benessere animale, produttività e sostenibilità. La sfida a cui è sottoposto il settore zootecnico è quella di avere un allevamento sempre più sostenibile e competitivo e la partnership con una realtà come DNV GL dà una spinta ulteriore in questa direzione», commenta Enrico Carta, ceo di Cynomys.

«La partnership con Cynomys ci vede nuovamente pionieri nel fornire soluzioni di digital assurance ai nostri clienti. La corretta analisi di dati e informazioni gioca oggi un ruolo centrale in tutti i settori, incluso quello zootecnico. Attraverso un utilizzo coerente e combinato di Blockchain, Internet of things e Intelligenza Artificiale è possibile contribuire al miglioramento delle performance, dell’efficienza e della trasparenza dei processi delle aziende del settore», dichiara Renato Grottola, global director Digital Assurance and Supply Chain di DNV GL – Business Assurance.

Sono già in programma estensioni delle sperimentazioni in corso nella zootecnia, anche ad altri settori merceologici.

Cynomys srl è una startup genovese innovativa che opera nel settore IoT a livello internazionale. Sviluppa soluzioni volte a migliorare la salute umana, a incrementare il benessere animale e a tutelare il territorio, per garantire un efficientamento della produttività e un aumento della qualità della vita. Oltre alle soluzioni già in commercio, Cynomys affianca anche il cliente e sviluppa soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.