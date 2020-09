Dopo il nuovo bando per la selezione di autisti e addetti a lavaggio/rifornimento dei bus dell’azienda di trasporto pubblico savonese, Tpl Linea ha offerto nuove opportunità di lavoro grazie a un programma di inserimento di alcuni lavoratori interinali varato nei giorni scorsi.

Dall’11 settembre sono entrati nell’organico di Tpl Linea srl otto nuovi addetti nei vari servizi scuolabus: un’operazione che si è resa necessaria alla luce del nuovo piano dell’azienda per il trasporto degli studenti negli istituti savonesi, con arrivi e ingressi scaglionati sulle base delle disposizioni anti-Covid per l’apertura dell’anno scolastico 2020-2021.

I nuovi lavoratori interinali sono 2 autisti per Cengio, 2 per Albissola Marina, 2 per Loano, 1 per Ortovero, 1 accompagnatore per Carcare.

«Dopo il nuovo bando per autisti e addetti a lavaggio/rifornimento del nostro parco mezzi, ecco aumentare ancora il nostro personale, che sarà indirizzato a garantire un trasporto scolastico in massima sicurezza, a seconda delle esigenze dei ragazzi e delle diverse scuole savonesi – afferma il presidente di Tpl Linea Simona Sacone – Un’altra opportunità lavorativa importante nell’azienda di trasporto pubblico savonese, che potrà così ampliare il suo organico operativo e migliorare così il suo servizio in questo momento particolarmente difficile e delicato».

Tutte le nuove figure professionali entrate nell’organico di Tpl Linea sono state formate e preparate per i rispettivi ruoli e incarichi, riferiti alle rispettive necessità territoriali della provincia.

Per quanto riguarda il bando per autisti e addetti a lavaggio/rifornimento dei bus, con contratto a tempo determinato, la presentazione delle candidature si è chiusa il 31 agosto scorso e sono già in corso le prove selettive da parte dell’azienda di trasporto savonese.