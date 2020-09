Banca Carige, in relazione alle opportunità offerte dal decreto Rilancio riguardanti la detrazione fiscale del 110% (il cosiddetto Superbonus) e altri bonus fiscali, propone la propria offerta di soluzioni.

A privati e condomini che maturano il credito di imposta, e alle imprese che svolgono gli interventi edilizi beneficiari del Superbonus 110% e che hanno convenuto lo “sconto in fattura” con i committenti, Banca Carige offre l’acquisto dei crediti di imposta e finanziamenti mirati a condizioni agevolate per avviare i lavori.

I privati e i condomini potranno cedere i loro crediti di imposta con tempi di compensazione fino a 5 quote annuali ottenendo 102,5 euro per ogni 110 di credito ceduto e le imprese 101 euro per ogni 110 di credito ceduto. Tutti gli altri crediti di imposta con tempi di compensazione fino a 10 quote annuali consentiranno di incassare l’81,12% del credito ceduto.

Banca Carige si avvarrà inoltre del supporto specialistico di PwC Tls e Eagle&Wise del Gruppo MutuiOnline, in grado di offrire un servizio unico di consulenza tecnica e fiscale e di assistenza per l’accesso al credito e la gestione del relativo iter amministrativo.

«Carige Superbonus Casa è la nostra risposta a tutti coloro che si apprestano a effettuare interventi di efficientamento energetico per cogliere pienamente le opportunità offerte dalla nuova normativa – commenta il chief commercial officer di Banca Carige, Gianluca Guaitani – Banca Carige affianca alle soluzioni finanziarie una consulenza specialistica per accompagnare ogni nostro cliente nell’identificazione delle migliori soluzioni. Già all’avvio registriamo moltissime richieste, contando già oltre mille manifestazioni di interesse».