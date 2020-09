Il Comune di Sestri Levante ha ricevuto un nuovo finanziamento per il rifacimento della palestra di via Lombardia, già sottoposta a interventi strutturali e di tipo energetico.

«Abbiamo scelto diverso tempo fa di intervenire sulla palestra di via Lombardia – afferma Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante – attraverso l’ampliamento e il rinnovamento dei suoi spazi per sostenere la pratica gli sport di squadra, pallavolo e basket, e del pugilato che si praticano al suo interno, oltre che per garantire una palestra moderna e funzionale ai bambini che frequentano la scuola accanto. Una scelta che oggi viene premiata dalla concessione di un nuovo ulteriore finanziamento che ci consente di chiudere il ciclo di lavori con ulteriori interventi per l’efficientamento energetico».

Il nuovo finanziamento arriva da Gse – gestore dei servizi energetici: la progettazione degli interventi della palestra di via Lombardia nel suo complesso è stata approntata per ottenere un edificio classificato “Nzeb” (edifici a energia quasi zero).

Al Comune è stato riconosciuto un contributo di 468 mila euro.

Il finanziamento di Gse si aggiunge a quello del Miur, pari a 910 mila euro, relativo agli interventi di ampliamento e adeguamento sismico della palestra, utili a garantire un ampio e completo utilizzo della struttura e contemporaneamente un adeguamento dal punto di vista delle normative di prevenzione incendi e relative agli impianti sportivi pubblici.

Gli interventi, oltre all’adeguamento sismico, comprendono il rifacimento della copertura, un ampliamento che consentirà di avere una nuova gradinata che potrà avere l’omologazione del Coni, nuovi servizi igienici, infermeria, palestrina, ufficio e locali tecnici, il rifacimento completo degli impianti e interventi di efficientamento energetico e un nuovo percorso di collegamento con l’adiacente plesso scolastico.

La prima fase dei lavori, all’interno della struttura, si è appena conclusa; sono invece cominciati, per terminare entro l’estate 2021, gli interventi esterni, che comprendono anche l’ampliamento.

Grazie al nuovo finanziamento sarà portato a termine l’intervento nella sua configurazione ottimale che prevede anche la sostituzione completa dei serramenti, una nuova centrale di produzione calore, un nuovo impianto ricambio aria a servizio della palestra e degli spogliatoi e l’isolamento termico dell’involucro della palestra.

Il Gse ha inoltre accolto anche la richiesta di incentivo degli interventi di efficientamento energetico della scuola di via Lombardia, ormai prossimi al termine, per un importo di oltre 201 mila euro, a parziale ristoro del cofinanziamento che il Comune aveva garantito nell’ambito del bando Por Fesr Asse 4 Energia.