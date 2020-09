Nonostante l’emergenza Covid19, il buon movimento turistico dei mesi di luglio e agosto ha consentito al nuovo sistema di sosta a pagamento della città di Sestri Levante di raggiungere risultati in linea con le previsioni ante-pandemia.

Tra luglio e agosto, la gestione di Mediaterraneo Servizi ha registrato 140.272 transazioni per un incasso complessivo di 508.981 euro suddivisi per il 60% in monete, 30% carta di credito e 10% APP per smartphone.

La giornata migliore è stata sabato 22 agosto con 3.191 transazioni e 14.445 euro di incasso, miglior risultato di sempre del sistema di sosta cittadina.