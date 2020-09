In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1227 dell’8 luglio 2020, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa-disciplina di allergologia e immunologia, per la direzione e l’organizzazione della U.O. Allergologia dell’ospedale San Martino di Genova.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 5 agosto 2020.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle ore 11 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it