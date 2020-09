Costa Edutainment partecipa all’ottava edizione del Salone Csr Corporate Social Responsibility e Innovazione Sociale organizzata nei giorni 29 e 30 settembre 2020 da Università Bocconi, CSR Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, ASviS, Sodalitas, Unioncamere, Koinètica.

Dal 2013 il Salone della Csr e dell’innovazione sociale è l’appuntamento più atteso da chi crede nella sostenibilità, riconosciuto come il principale evento in Italia dedicato a questi temi che ha saputo contribuire negli anni alla diffusione della cultura della sostenibilità, offrendo occasioni di aggiornamento e facilitando il networking tra i diversi attori sociali.

L’edizione 2020 coinvolgerà 205 organizzazioni “protagoniste”, oltre 300 relatori, 80 eventi e migliaia di persone collegate in streaming per attivare energie positive e condividere nuove idee ma anche capire come cambia il mercato in un momento di vera “metamorfosi” che ha visto tutti gli attori della società rivedere le proprie certezze, ripensare ai propri processi, riscoprire modi diversi di essere in contatto con la natura e con gli altri.

Un’edizione totalmente in streaming, con contenuti extra realizzati a partire da giugno, format nuovi in linea con il digital entertainment e aperta a un pubblico più ampio per consentire a tutti di partecipare e contribuire a costruire il futuro della sostenibilità.

Costa Edutainment parteciperà in particolare alla tavola rotonda “L’impegno delle imprese per la biodiversità” in programma mercoledì 30 settembre dalle 13,30 alle 15.

Il declino della biodiversità del pianeta è un problema che preoccupa scienziati, istituzioni, comunità. I dati dicono che circa un milione di specie animali e vegetali – su un totale stimato di circa 8,7 milioni – potrebbero sparire nel giro di pochi anni. L’incontro costituisce un’occasione di confronto sul ruolo delle imprese per la salvaguardia della biodiversità. All’incontro interverrà Simona Bondanza, sustainability manager del gruppo.