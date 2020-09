Si chiama “Rientro a scuola” ed è un progetto di formazione per i docenti che dovranno gestire un anno scolastico dopo un lungo stop, ma è anche qualcosa in più.

«Abbiamo attivato insieme al team di Aliseo questo progetto che è partito dal Ponente e si sta spostando – afferma l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo – per formare i docenti alla “cura del rientro a scuola” dal punto di vista psicologico per i ragazzi, che non avevano mai affrontato un’interruzione così lunga. A Genova abbiamo riuniti ben 60 dei 900 docenti già iscritti.

La Regione ha attivato una convenzione con l’Ordine degli psicologi, che mette a disposizione un team non solo dei docenti, ma anche delle famiglie. «Continueremo a fare formazione mano a mano che arriveranno richieste – dice Cavo – rimarrà in ogni caso uno sportello attivo per i casi che si potranno creare nelle classi, mentre i docenti avranno a disposizione un indirizzo e-mail e numeri di telefono per chiedere supporto ai professionisti o anche un intervento nelle classi».

supportorientroascuola@aliseo.liguria.it; 010 2491321

Anche i genitori potranno partecipare a webinar utili per avere un sostegno psicologico. La comunicazione avverrà tramite le scuole dal 14 di settembre.

Per tutte le informazioni è stato attivato un sito (clicca qui)