Oggi dalle 13,30 alle 14,30 in piazza Caricamento a Genova (lato Mc Donald’s), volantinaggio di protesta del coordinamento riders della Camera del Lavoro di Genova contro l’accordo definito “pirata” sottoscritto da un’associazione datoriale e da un sindacato di comodo “pro-cottimo”.

Viene contestato l’accordo che rischia di pregiudicare la faticosa trattativa portata avanti dalla rete “Rider x i Diritti” di cui la Cgil fa parte.

Per la Cgil l’accordo è illegittimo perché sancisce la natura autonoma del ciclofattorino, riconosce in via pressoché esclusiva il cottimo, scavalca ed esautora il ruolo di tribunali le quali sentenze riconoscevano il rapporto di lavoro subordinato; l’accordo siglato in questi giorni scavalca le tutele imposte alle piattaforme da varie sentenze di tribunale e dalla legge 128/2019.

Per questi motivi si terrà un volantinaggio di sensibilizzazione alla cittadinanza al quale sono invitati i riders genovesi: appuntamento oggi alle 13,30 in piazza Caricamento.