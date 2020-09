«Chiaramente il dato uscito dalle urne non ci soddisfa. Rispecchia però l’andamento nel resto d’Italia e proprio per questo motivo, così come su tanti nodi che attendono una soluzione da tempo, ci sarà molto da lavorare e confrontarsi». Così Fabio Tosi, consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione, appena rieletto, commenta il risultato del suo partito alle elezioni appena concluse.

«Con la stessa forza di prima, se non di più, lavoreremo pancia a terra per smantellare la narrazione martellante di certa politica − prosegue − difenderemo le nostre proposte e idee per una Liguria migliore e per tutti. Ce la faremo. Il tempo è galantuomo».

«Le urne − conclude − ci dicono di rimboccarci le maniche: lo faremo con rinnovato entusiasmo. Lo stesso della stessa legislatura, che ci ha permesso di vincere battaglie importanti. Il risultato personale di questa tornata elettorale è soddisfacente: i cittadini mi hanno rinnovato la loro fiducia, premiando il lavoro di questi cinque anni».