Secondo i dati del sondaggio Winpoll-Cise del 28 agosto, pubblicato dal quotidiano il Sole 24 ore, in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti è al 60,1% dei consensi, Ferruccio Sansa, candidato del centrosinistra al 34,4% mentre Aristide Massardo, sostenuto da una colazione liberaldemocratica, è al 4,3%,

Secondo il sondaggio in Toscana si profila un testa a testa tra il candidato di centrosinistra Eugenio Giani con il 43% e la candidata della Lega Sussana Ceccardi con il 42,5% dei consensi, in Campania il governatore uscente Vicenzo De Luca (centrosinistra) è al 58,6% mentre Stefano Caldoro, candidato della coalizione di centrodestra si attesta al 28,9%. La candidata del M5s Valeria Ciarambino è al 9,9%. Anche per il governatore uscente del Veneto Luca Zaia non dovrebbero esserci problemi nella riconferma alla presidenza della regione. Il sondaggio pubblicato il 23 agosto attesta Zaia al 76,8%. Lo sfidante di centrosinistra Arturo Lorenzoni è al 15,5% mentre Enrico Cappelletti (M5s) al 3,8% e Daniela Sbrollini di Iv al 1,1%. Nelle Marche in base ai dati pubblicati domenica scorsa dal Sole, Francesco Acquaroli candidato del centrodestra sarebbe in vantaggio con il 51,8% dei consensi rispetto allo sfidante di centrosinistra Maurizio Mangaialardi dato al 36,1%. Il candidato del M5s Gian Mario Mercorelli sarebbe all’ 8,9%.