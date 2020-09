Dopo l’incontro di questa mattina al Centro di solidarietà Ceis di Trasta, a Genova, il candidato alla presidenza della Regione Liguria per la coalizione di centro-sinistra Ferruccio Sansa sarà nello spezzino.

Alle 14,20, dalla Spezia, si sposterà in treno verso le Cinque Terre: prima tappa a Riomaggiore, intorno alle 15, per un incontro con il Comitato 5 Terre Express e guide turistiche. Previsto anche un giro in paese con il sindaco.

Alle 16,30 Sansa si sposterà invece a Vernazza, dove incontrerà alcuni produttori agricoli e i rappresentanti del Comitato Vernazza-Corniglia.