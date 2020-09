«L’intervista di oggi rilasciata dal governatore Toti è uno scivolone mediatico frutto della poca lucidità post ubriacatura elettorale. Da domani spero che Toti ritorni in sé e recuperi la memoria, ricordandosi che senza la Lega e senza Matteo Salvini non sarebbe dove è oggi».

Lo dichiara il deputato della Lega e segretario in Liguria Edoardo Rixi.

Rixi commenta l’intervista rilasciata da Toti al Corriere della Sera in cui il governatore ligure giudica Salvini incapace di essere il leader del centrodestra e si lamenta della reazione del segretario della Lega alla vittoria del centrodestra in Liguria: «Da lui e dai suoi mi aspettavo sorrisi e brindisi, non i musi lunghi di questi giorni. Questa dovrebbe essere la differenza tra il segretario di un partito e il leader di uno schieramento»