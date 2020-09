Tour nel Tigullio e in provincia di Savona per il vicesegretario e deputato della Lega Giancarlo Giorgetti, accompagnato dal deputato della Lega e segretario in Liguria Edoardo Rixi e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Oggi Giorgetti, alle 9, è presente al gazebo della Lega in viale Rimembranza a Sestri Levante per un incontro con la stampa e i cittadini, a seguire visiterà lo stabilimento Arinox di Riva Trigoso.

Alle 12 incontrerà la stampa al gazebo di via XX Settembre a Genova e nel pomeriggio sarà in val Bormida per visitare alcune importanti realtà industriali (Noberasco, Cartiera Carrara), accompagnato anche dal senatore e vicepresidente della Commissione Industria in Senato Paolo Ripamonti. In serata sarà in visita nello stabilimento della Piaggio Aero Industries a Villanova di Albenga (Savona).

Dopo aver visitato lo scorso venerdì alcune realtà del settore agroalimentare di eccellenza di Genova, il senatore e responsabile nazionale della Lega del dipartimento Agricoltura Gianmarco Centinaio, già ministro alle Politiche agricole e Turismo, sarà nel Tigullio e in val Fontanabuona. Il programma prevede la visita del Caseificio Val d’Aveto, dello stabilimento Covim, della distilleria Sangallo che produce lo storico amaro Camatti, l’azienda Maremosso, le Cantine Bisson e in serata un incontro con alcuni rappresentanti dei balneari.

Alle 18 è fissato l’incontro con la stampa in viale Mazzini a Chiavari al gazebo della Lega.