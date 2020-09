In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (centrosinistra e M5S) con il 38-42%.

In base al primo intention poll Tecné per Mediaset Toti era al 52-56%. Seguivano Ferruccio Sansa al 37-41% e Aristide Massardo (Italia Viva e +Europa) 2-6%.