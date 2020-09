A metà dello scrutinio in Liguria il sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari veleggia attorno a una percentuale del 65,17% dei voti validi. Il dato è inferiore a quello nazionale, che per ora è fermo al 69,42% con oltre 50.500 sezioni scrutinate su 61.622.

Sono state scrutinate 1.003 sezioni su 1.795.

In provincia di Genova 63,75%, in quella di Imperia 67,11%, nello spezzino raggiunto il 66,08%, mentre nel savonese il 64,77%.

L’affluenza è stata del 59,15%.