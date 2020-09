C’è tempo fino al 21 settembre per partecipare al Premio Mirabilia Top of the Pid 2020, rivolto al miglior prodotto, applicativo o soluzione tecnologica sviluppato per rimuovere ostacoli o risolvere problemi derivanti dalla pandemia, favorire le destinazioni meno affollate dai visitatori e favorire la ripartenza dell’economia del turismo.

Le prime 10 imprese nominate parteciperanno alla Borsa del Turismo Culturale di Caserta il 16 e 17 novembre 2020. Il progetto vincitore riceverà un assegno di 3 mila euro, il secondo un soggiorno di una settimana per 2 persone in uno dei territori Mirabilia, mentre il terzo potrà usufruire di un soggiorno di un weekend per 2 persone sempre in uno dei territori Mirabilia.

#PID4Mirabilia, progetto di collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network (che unisce 18 Camere di Commercio che hanno sul proprio territorio almeno un sito Unesco) e i Pid -Punti Impresa Digitale, primo presidio di informazione e orientamento camerale per le imprese sulla trasformazione digitale, vuole integrare tradizione e innovazione, mettere in rete e valorizzare i territori attraverso un’offerta turistica integrata, promuovere l’uso delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni e il territorio dei siti associati, arricchendo il ventaglio delle esperienze culturali proposte.

Nella cornice della rete nazionale dei Pid, da due anni a questa parte i migliori progetti di innovazione digitale vengono premiati con “Top of the Pid”, un riconoscimento a quelle imprese che hanno intrapreso un significativo percorso di digital transformation. Per la prima volta, quest’anno, è nata la nuova categoria: Premio Mirabilia Top of the Pid. Le imprese che hanno sviluppato soluzioni innovative 4.0 per far ripartire il turismo nell’estate del Covid-19 potranno aderire inviando le candidature sul portale nazionale Pid entro il 21 settembre.

I prodotti, applicativi e soluzioni proposti dovranno comportare il ricorso a una o più delle tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0. e contribuire in maniera significativa a migliorare l’operatività di uno o più soggetti o intermediari operanti nella filiera turistica (attività ricettive, attrazioni, imprese balneari, organizzatori di eventi, gestori di linee di trasporto, attività di somministrazione, info point, tour operator, agenzie di viaggio, Olta).

Le candidature potranno essere inviate da imprese provenienti dai 18 territori della rete #PID4Mirabilia: Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio di Bari, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio della Basilicata, Camera di Commercio di Caserta, Camera di Commercio di Sassari, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Camera di Commercio di Perugia, Camera di Commercio di Crotone, Camera di Commercio di Verona, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Camera di Commercio di Benevento, Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Camera di Commercio del Molise, Camera di Commercio di Pavia, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Camera di Commercio di Treviso – Belluno | Dolomiti e Camera di Commercio del Venezia Giulia Trieste Gorizia.

Per maggiori informazioni: e-mail pid@ge.camcom.it tel. 010 27 04 262/263.