Dal primo ottobre ha inizio la nuova edizione del “Port Day” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, una rassegna di eventi e percorsi alla riscoperta dei porti di Genova e Savona, così intrecciati alla vita della città, ma così spesso poco conosciuti se non dagli addetti ai lavori

La manifestazione si svolge in contemporanea con gli altri porti italiani all’interno della rassegna Italian Port Days.

L’edizione Port Day Genova/Savona 2020 è caratterizzata da attività e visite che si svolgeranno in remoto per rispettare i protocolli anti Covid-19 in vigore.

Si parte l’1 e 2 ottobre con le attività dedicate al porto di Savona-Vado: lezioni online sui temi ambientali legati al mare e attività ludico-educative per i più piccoli sempre svolte da remoto; mentre nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre è prevista la visita al Silo di Vado Ligure in corso di riqualificazione (prenotazione obbligatoria scrivendo a: portday@portsofgenoa.com).

Locandina Port Day Savona

Dall’8 al 10 ottobre protagonista è il porto di Genova con innovativi laboratori ludo-educativi online per i bimbi delle primarie, oltre al lancio di un concorso di disegno “Il porto che vorrei”. Sempre in modalità da remoto è possibile partecipare ad una serie di quattro lezioni sulla storia di Palazzo San Giorgio dal Medioevo all’età Contemporanea e alla visita guidata online all’ex Silos granario Hennebique così chiamato perchè fu il primo edificio costruito in Italia utilizzando il brevetto del 1892 del calcestruzzo armato di Francois Hennebique.

Non mancano le esplorazioni in presenza, con i percorsi guidati di archeologia industriale “Di molo in molo”, la visita alla Gru Langer Heinrich, e per finire l’esperienza in mare in collaborazione con il Gruppo Antichi Ormeggiatori di Genova.

Al porto di Genova è dedicata la mostra fotografica #OURPORT – GENOA PORT 24H di Michela Canalis, storyteller del porto di Genova. La mostra è visitabile online dal 1 ottobre cliccando qui.

Gli eventi in presenza, tutti con prenotazione obbligatoria, possono subire variazioni/cancellazioni in funzione della normativa anti Covid-19 in vigore e delle condizioni meteo marine.

Locandina Port Day Genova