È stata depositata questa mattina dal Gruppo Municipale del Partito Democratico, insieme a quelli di Insieme, Liberi e Uguali, Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo-Rifondazione Comunista, la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Municipio II Centro Ovest, Renato Falcidia.

«A due anni dal suo insediamento – spiega Franco Marenco, coordinatore del Pd del Municipio II Centro Ovest in una nota sottoscritta da Pd Genova, Pd Municipio II Centro Ovest, Gruppo Pd Comune Di Genova, Gruppo Pd Municipio II Centro Ovest – il presidente non ha fatto praticamente nulla, dimostrando notevoli insufficienze di gestione. San Teodoro è stata completamente esclusa da ogni tipo di attenzione, mentre i problemi che attanagliano Sampierdarena, dal 2018 a oggi, non solo non sono stati risolti, ma si sono aggravati. Il territorio municipale versa in un preoccupante stato di abbandono e il presidente Falcidia non è stato in grado di farsi ascoltare dal Sindaco, pur facendo parte del suo stesso partito, la Lega. I problemi a livello sociale, commerciale, sanitario e trasportistico sono sotto gli occhi di tutti. Falcidia non ha inciso minimamente, anzi la sua azione amministrativa è stata totalmente inesistente».

«Per tutte queste ragioni – prosegue Stefania Mazzucchelli, capogruppo del Pd in Municipio – chiediamo la convocazione di un cnsiglio municipale urgente. Vogliamo discutere e votare la mozione di sfiducia presentata nei confronti del presidente”.

«Quelle che sono state le criticità e le mancanze nella gestione del Municipio segnalate a più riprese dal Partito Democratico in questi 2 anni, oggi trovano condivisione nella maggioranza dei consiglieri del Municipio», dichiara Alberto Pandolfo, segretario del Pd Genova, che conclude: «Domani Matteo Salvini sarà a Sampierdarena. Troverà un presidente senza più una maggioranza, simbolo del fallimento del governo della Lega».