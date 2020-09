Carige e Burke & Burke collaborano per velocizzare la consegna di macchinari al Sistema sanitario nazionale necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La banca ligure eroga un finanziamento di 5 milioni di euro per sostenere il ciclo produttivo e lo sviluppo di processi ad alto contenuto di innovazione.

La rapidità nel supporto finanziario durante l’emergenza dettata dal Covid-19 e la valorizzazione dell’eccellenza tecnologica nell’industria hanno condotto all’operazione strutturata che Banca Carige ha concluso con Burke & Burke spa, azienda milanese dalle origini liguri, specializzata nel settore biomedicale. Nata nel 1976, Burke & Burke opera da oltre quarant’anni in un contesto caratterizzato da un elevato contenuto tecnologico e da un’innovazione costante e ha nella pneumologia e nella terapia intensiva uno dei principali segmenti di attività e specializzazione.

Questa competenza ha consentito alla società di Assago (Milano) di essere tra gli aggiudicatari del bando Consip riguardante la fornitura al Sistema sanitario nazionale di apparecchiature di ventilazione per terapia intensiva emesso a marzo, nel periodo di maggior emergenza della pandemia. La rapidità e l’urgenza con cui i macchinari, con gran parte dei componenti di provenienza estera, sono stati messi a disposizione delle strutture sanitarie sono state agevolate dal finanziamento import messo a disposizione in tempi rapidissimi da Banca Carige. Successivamente alla prima fase di estrema emergenza l’operazione finanziaria è stata definita e strutturata nei giorni scorsi sulla base delle disposizioni del Decreto Liquidità con la stipula di un finanziamento di circa 5 milioni di euro. L’importo erogato, in parte sopportato dalle garanzie pubbliche previste dal Decreto Liquidità, servirà a finanziare il ciclo produttivo e a sviluppare i processi ad alto contenuto di innovazione di Burke & Burke.