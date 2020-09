Si rinnova, con la stagione 2021, la partnership tra due aziende leader nel mondo del karting: OTK Kart Group e OMP Racing.

OTK è leader nella realizzazione di kart e nelle competizioni di livello mondiale. OMP è attiva nella produzione e vendita globale di dispositivi di sicurezza per il motorsport. Il rapporto tra le due realtà è nato nel 2015 ed è stato finora molto soddisfacente per entrambi. Da qui la decisione di proseguirlo, presa con la massima naturalezza da entrambe le parti.

In base all’accordo, OMP Racing continuerà a fornire in esclusiva per le prossime stagioni l’abbigliamento tecnico a tutti i brand e Racing Team del Gruppo OTK. Tony Kart, Kosmic Kart, Exprit Kart, Redspeed Kart ed EOS Kart sono i brand che fanno capo all’OTK Kart Group. La partnership prevede anche che i piloti dei Racing Team del gruppo OTK indossino i prodotti top della gamma OMP, personalizzati con un design grafico esclusivo per ciascuno dei rispettivi marchi.

La principale novità sancita da questo rinnovo di partnership è l’introduzione nell’accordo dei caschi kart Bell, gruppo leader mondiale che OMP ha acquisito alla fine dello scorso anno. I caschi kart Bell in carbonio saranno forniti in esclusiva a tutti i piloti dei team Kosmic ed Exprit. Non solo: OMP contribuirà anche all’equipaggiamento dei kart da noleggio del gruppo OTK.

Proprio per il segmento rental i tecnici delle due aziende stanno studiando interessanti soluzioni per il futuro prossimo.

Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di OMP Racing, commenta: «Cinque anni fa, sottoscrivendo il primo accordo col gruppo OTK, abbiamo dato il via a un periodo di grandi soddisfazioni, cinque anni durante i quali i prodotti OMP hanno conquistato il mercato del karting a livello mondiale e si sono costantemente migliorati, grazie alla continua sinergia con il nostro partner. L’obiettivo è adesso di crescere ancora e di contribuire reciprocamente ai rispettivi successi».

Per Roberto Robazzi, presidente di OTK Group, «le filosofie aziendali sono da sempre in armonia: puntiamo entrambi alla qualità assoluta attraverso la cura maniacale di ogni dettaglio ed entrambi compiamo un incessante lavoro di ricerca e sviluppo. Di conseguenza il rinnovo della nostra collaborazione è arrivato in modo molto naturale. Anche negli anni venturi, dunque, i nostri piloti potranno disporre del materiale OMP».