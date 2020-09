Il recupero di Wall Street e in particolare del Nasdaq dopo la caduta degli ultimi tre giorni ha spinto le borse europee, che hanno chiuso in positivo: Francoforte segna +1,94%, Parigi +1,4% Londra +1,39%. Milano ha chiuso le contrattazioni con Ftse Italia All Share + 1,94% e Ftse Mib +2,02%. In contrazione lo spread Btp/Bund, a 149 punti (-3,10%).

A Piazza Affari brillano Stm (+7%) e Diasorin (+5,5%) oltre a Inwit (+5,7%) con le voci di una possibile aggregazione tra Ei Towers e Rai Way. Bene anche Snam (+3,4%) e in generale le utility con la prospettiva che al settore possano essere dirottati 4,5 miliardi derivanti dal Recovery Fund. Deboli il settore auto e Leonardo (-1,4%)

Sul mercato dei cambi l’euro vale 1,181 dollari (dagli 1,1790 della chiusura di ieri). Il dollaro vale anche 106,2 yen (105,97) mentre il rapporto euro/yen è a 125,51 (125,20).

In rialzo il petrolio dopo il crollo di ieri, con il Wti a 37,6 dollari (+2,2%).