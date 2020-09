Maps Healthcare, controllata di Maps, pmi quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana e attiva nel settore della digital transformation, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Scs Computers.

Fondata a Fermo negli anni Ottanta, Scs Computers è specializzata nel mercato healthcare, fornendo le proprie soluzioni proprietarie alla sanità pubblica e privata. Scs è diventata una realtà di riferimento nell’Italia centrale e in particolare nelle Marche, in cui si è aggiudicata una fornitura della durata di 7 anni per tutte le strutture sanitarie pubbliche.

La società vanta un’esperienza ventennale nell’ambito delle forniture di sistemi integrati hardware/software, fornendo assistenza e consulenza altamente qualificata, in grado di trasformare le più avanzate tecnologie in soluzioni operative efficienti.

Scs Computers ha registrato nel 2019 ricavi pari a 1,6 milioni di euro, ebitda adjusted pari a 0,54 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva (cassa) per 0,5 milioni di euro. La società è contraddistinta da una significativa marginalità (34% di ebitda margin nel 2019) rafforzata da bassissimi investimenti capitalizzati, in grado di garantire un’ottima cash conversion, pienamente riflessa nell’eccellente situazione finanziaria.