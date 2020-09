Si intitola “Liguria e Autotrasporto” il convegno organizzato per domani, venerdì 4 settembre, alle 14,45 al salone Enal del Cap di via Albertazzi a Genova dal Partito Democratico. Parteciperanno i rappresentanti di sindacati, del mondo delle imprese e della politica.

L’obiettivo è discutere e affrontare le sfide odierne e pianificare il futuro di un settore strategico e fondamentale per Genova e il suo porto – ma anche per tutta la Liguria – messo a dura prova, in questi anni, prima dal crollo del ponte Morandi e poi dalla pandemia. Uno sguardo complessivo sull’autotrasporto sia a livello europeo, sia a livello italiano e locale. L’introduzione e le conclusioni saranno affidate al capogruppo del Pd in Regione Liguria e candidato alle elezioni regionali Giovanni Lunardon.

Il programma della giornata inizia con un dibattito sull’autotrasporto nel contesto europeo, con protagonista il capogruppo del Pd all’Europarlamento, Brando Benifei. Il punto sull’Italia verrà curato dal deputato del Partito Democratico Davide Gariglio, capogruppo della Commissione Trasporti della Camera, mentre Leo Cafuoti (responsabile Autotrasporto Filt Cgil), Mirko Filippi (responsabile Autotrasporto Fit Cisl) e Giovanni Ciaccio (responsabile Autotrasporto Uiltrasporti) si confronteranno sulla prospettiva delle organizzazioni sindacali. L’incontro sulla visione delle organizzazioni di categoria avrà come protagonisti Giuseppe Tagnochetti, coordinatore Trasportounito, e Davide Falteri, presidente Federlogistica. Modera il dibattiti Sandro Delucchi, gruppo mobilità e trasporti Pd Genova.