Leonardo, attraverso Selex ES Inc., controllata statunitense specializzata nello sviluppo di sistemi di ausilio alla navigazione, avvicinamento e atterraggio di precisione e sorveglianza, amplia la propria gamma di soluzioni per il controllo del traffico aereo con la nuova tecnologia “AeroBOSS” per gestire in sicurezza le superfici aeroportuali.

Si tratta di un insieme di prodotti, nati dalla collaborazione con la società statunitense Indmex, che consentono di ottimizzare i processi decisionali, tracciare aeromobili e mezzi in volo e a terra e rendere più efficienti le operazioni dei veicoli di superficie.

AeroBOSS è una piattaforma operativa per il comando e controllo delle operazioni aeroportuali, la manutenzione e la gestione delle emergenze.

Tra le soluzioni del pacchetto, AeroBOSS Runway Incursion Warning System è in grado di prevenire le incursioni di pista attraverso degli alert ai veicol prima che questi entrino nell’area di pista. Si tratta di una tecnologia molto promettente in quanto ad oggi solo una piccola percentuale dei 3.100 aeroporti nel mondo che effettuano voli commerciali è dotata di sistemi di prevenzione di queste incursioni. Progettata per fornitori di servizi di navigazione (Air Navigation Service Providers) e aeroporti, AeroBOSS è in grado di migliorare la sicurezza in modo efficiente ed economico, a maggior ragione quando gli scali, superato il rallentamento del trafficoaereo causato dalla pandemia da Covid 19, torneranno a dei livelli normali.