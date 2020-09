Il ministero della Difesa austriaco acquisterà 18 elicotteri Leonardo AW169M. La commessa, in collaborazione con l’Italia, ammonta a circa 300 milioni di euro.

A darne l’annuncio è proprio il ministero della Difesa del governo austriaco, che apre così la strada a una “ampia cooperazione” con l’Italia nell’industria della Difesa.

Il contratto prevede la sostituzione della vecchia flotta di elicotteri leggeri francesi Alouette III (in servizio dal 1967) con i 18 nuovi elicotteri italiani.

I vecchi elicotteri francesi “Alouette” III dovranno essere ritirati alla fine del 2023 per motivi tecnici – spiega il ministero austriaco – indicando che per la nuova flotta Austria ha puntato su un elicottero “potente e versatile”. In Italia è stato scelto da Esercito e Guardia di Finanza (nella foto).

“L’AW169M – commenta il ministero della Difesa austriaco – è particolarmente potente e quindi ideale per l’uso in montagna. La sua avionica gli consente di volare di notte o in condizioni meteorologiche avverse. Il sistema include diversi equipaggiamenti che consentono di utilizzare l’elicottero per una varietà di missioni”.

Tra gli usi dell’elicottero, anche la formazione dei piloti austriaci.