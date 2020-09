È un’occasione importante anche per tante aziende agricole savonesi di promuovere e commercializzare le loro produzioni agroalimentari l’accordo siglato a Roma da Cia-Agricoltori Italiani e Alibaba.com, la più grande piattaforma di e-commerce B2B (business-to-business) a livello internazionale promuovere l’export del Made in Italy agroalimentare, aprendo nuovi canali commerciali online per le aziende associate e favorendo incontri sul web con i buyer di tutto il mondo.

Con la firma dell’intesa, che avrà durata di un anno, Cia e Alibaba.com si impegnano a collaborare – anche attraverso Adiacent, unico global service partner certificato da Alibaba.com per l’erogazione di servizi a valore aggiunto nella Comunità Europea – per sostenere e valorizzare aziende locali e prodotti agroalimentari di qualità tramite il portale web internazionale, collegando acquirenti e fornitori, produttori e grossisti, per condurre affari in modalità virtuale.

«Auspichiamo – sottolinea il direttore di Cia Savona Osvaldo Geddo – che molte aziende savonesi possano prendere parte a questa nuova iniziativa che permetterà di aumentare i volumi di esportazione delle nostre eccellenze agroalimentari. In particolare per la crisi legata al Covid c’è bisogno più che mai di una spinta alla commercializzazione internazionale dei nostri prodotti, che possano ora avere un canale e un supporto davvero importante. L’export per le nostre imprese e per le filiere agricole è una grossa fetta del fatturato e per questo come Cia Savona, in collaborazione con i nostri vertici nazionali, lavoreremo per sfruttare al meglio questa nuova opportunità, cercando di favorire anche tra i nostri associati l’utilizzo del commercio elettronica e della piattaforma web per forme di interscambio. Abbiamo prodotti di qualità che possono aumentare considerevolmente le loro vendite. Le aziende potranno contare su una serie di servizi e di supporto tecnico-operativo per aumentare la loro presenza sui mercati esteri, rilanciando le loro produzioni a livello globale. Previsto un marketplace con la creazione di materiale pubblicitario e informativo; commercializzazione di prodotti e fornitori sulla vetrina “Padiglione Italia” del portale; partecipazione a eventi e attività come roadshow, convegni, promozioni online tramite canali social o media; consulenza di marketing e comunicazione».

Secondo i dati forniti da Cia Savona «oggi l’e-commerce B2B (vale a dire lo scambio commerciale di prodotti o servizi tra aziende) è 11 volte più grande del B2C (business-to-consumer, ovvero rivolto dall’azienda al consumatore finale). Attualmente, l’export online italiano B2C vale 11,8 miliardi di euro, mentre l’export online tricolore B2B arriva a fatturare ben 132 miliardi. In questo contesto, Alibaba.com rappresenta la maggiore piattaforma di e-commerce B2B del mondo, con 150 milioni di utenti registrati, 190 tra Paesi e Regioni coinvolte, oltre 300.000 richieste al giorno per 40 settori merceologici. Con un occhio di riguardo proprio al “food&beverage”, che rappresenta la prima voce tra le “top 10 industries” della piattaforma online, con il 12% dei click sul vino e il 7% sulla pasta».