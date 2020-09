Termineranno lunedì i lavori per la realizzazione dell’area attrezzata a skate park nel parco XXV Aprile della Maggiolina alla Spezia.

Il progetto, inserito nel Piano delle opere pubbliche 2019-2020, è costato 150 mila euro e ha previsto la realizzazione di un’apposita pavimentazione, l’installazione di attrezzature omologate e certificate in materia di sicurezza e la realizzazione di opere accessorie a riqualificazione di quella parte dell’area, quali la raccolta delle acque meteoriche, la recinzione, l’illuminazione, la collocazione di nuovi alberi, siepi, panchine e cestini.

È stata ultimata la piattaforma per lo skateboard e poi si è proceduto con la collocazione dei blocchi per le acrobazie. Il personale sarà al lavoro anche questo fine settimana per garantire la consegna dei lavori per la giornata di lunedì.

La richiesta di un’area attrezzata a skate park al parco della Maggiolina era stata avanzata all’amministrazione Peracchini dai giovani skater e dalle associazioni sportive correlate che da anni lamentavano l’assenza di una struttura adeguata per poter praticare questo sport sempre più praticato a livello urbano e con una grande valenza sociale.