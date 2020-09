Riparte la formazione di Cna Ecipa La Spezia: sono una ventina i corsi programmati ai quali si aggiungono altri in via di calendarizzazione.

Le lezioni si svolgeranno nella maggioranza dei casi a distanza, tranne che per i corsi di addestramento, anche se resta a disposizione, per chi ne avesse necessità, l’aula dedicata alla formazione della sede spezzina della Confederazione in via Padre Giuliani 6.

Ecco il calendario dei corsi:

Mercoledì 23 settembre alle 8,30 – Formazione obbligatoria lavoratori neo assunti a basso medio e alto rischio (8 / 12 / 16 ore)

Lunedì 28 settembre alle 8 – Aggiornamento obbligatorio quinquennale della formazione lavoratori – 6 ore

Lunedì 12 ottobre alle 8,30 – Aggiornamento obbligatorio quinquennale addetti all’utilizzo di Macchine Movimento Terra – 4 ore

Lunedì 12 ottobre alle 14,30 – Corso igienico sanitario abilitante al tatuaggio, piercing e trucco permanente – 30 ore

Mercoledì 14 ottobre alle 17 – Aggiornamento obbligatorio triennale del primo soccorso aziendale – 4 ore

Lunedì 19 ottobre alle 8,30 – Aggiornamento obbligatorio quinquennale addetti all’utilizzo di Gru su autocarro – 4 ore

Martedì 20 ottobre alle 8,30 – HACCP relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale (6 / 8 / 10 ore)

Mercoledì 21 ottobre alle 8,30 – Aggiornamento obbligatorio quinquennale addetti all’utilizzo di Gru mobili – 4 ore

Mercoledì 21 ottobre alle 18 – Aggiornamento obbligatorio quinquennale per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a Basso Medio e Alto Rischio (6 / 10 / 14 ore)

Lunedì 26 ottobre alle 8,30 – Aggiornamento obbligatorio quinquennale addetti all’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) – 4 ore

Martedì 27 ottobre alle 17 – Addetto al primo soccorso aziendale – 12/16 ore

Mercoledì 28 ottobre alle 8,30 – Addetto alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi – 12 ore

Martedì 3 novembre alle 8,30 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – 32 ore

Mercoledì 4 novembre alle 18 – Aggiornamento obbligatorio triennale addetto antincendio a basso rischio – 2 ore

Lunedì 9 novembre alle 8,30 – Addetto alla conduzione di Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) – 8 ore

Giovedì 12 novembre alle 17 – Addetto antincendio a basso rischio – 4 ore

Martedì 17 novembre alle 17 – Aggiornamento obbligatorio triennale del primo soccorso aziendale – 4 ore

Mercoledì 18 novembre alle 8,30 – Preposto aziendale – 8 ore e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale

Giovedì 19 novembre alle 18 – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a Basso Medio e Alto Rischio (16 /32 / 48 ore)

Sono inoltre in via di calendarizzazione:

– Aggiornamento obbligatorio triennale FER

– Formazione e addestramento all’utilizzo di DPI 3° cat.

– Aggiornamento quadriennale addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi

– Aggiornamento annuale RLS

– PES/PAV per operatori su veicoli ibridi ed elettrici

– Corso per lavorazioni in spazi confinati e/o ambienti sospetti di inquinamento

Qualora abbiate necessità di un corso non presente in elenco è possibile contattare direttamente la referente di Cna Ecipa La Spezia Raffaella Bicci Tel. 0187 598076 / 75 mail: bicci.sp@cna.it.