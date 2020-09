Entrano in circolazione i 6 nuovi autobus prodotti dall’azienda Otokar, interurbani, destinati a collegare la città con le località dell’alta e media val di Vara.

«Continua la grande sinergia fra l’amministrazione e Atc Esercizio per il rinnovo complessivo del nostro parco macchine – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – il rinnovamento di Atc passa attraverso la grande modernizzazione, l’investimento sulla tecnologia e soprattutto sulla mobilità green. In questo senso verranno presentati nelle prossime settimane anche altri nuovi 12 mezzi che saranno i primi a utilizzare l’alimentazione a metano. Una piccola grande rivoluzione nella mobilità che continua a voler essere a servizio della cittadinanza».

Dotati di motore a gasolio Euro 6, aria condizionata, i nuovi autobus avranno 35 posti a sedere e 7 in piedi con lo spazio per accogliere una carrozzella per disabili grazie alla predisposizione della pedana per la salita comandata mediante telecomando.

Gli autobus sono tutti collegati con un sistema di localizzazione satellitare che consente il monitoraggio del mezzo grazie alla localizzazione dei veicoli a mezzo gps.

Novità di questi Otokar: il sistema Avm sarà collegato anche al video installato all’interno dell’autobus consentendo così di fornire l’indicazione esatta della fermata successiva.

Sarà garantita un’attenzione particolare alla sicurezza a bordo, grazie all’installazione di telecamere di videosorveglianza su autista e passeggeri e di sistema Vedr sia interno sia esterno che permette la registrazione di immagini generalmente utilizzato a bordo di veicoli per la ricostruzione degli eventi immediatamente precedenti ai sinistri.

A breve entreranno in circolazione altri 12 nuovi mezzi, i primi ad utilizzare l’alimentazione a Metano: 8 Man Lion’s City, lunghi 12 metri, destinati agli spostamenti urbani e ulteriori 4 Iveco Crossway, di pari lunghezza, adatti ai collegamenti suburbani.