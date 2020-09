Integrae Sim attribuisce a Fos (data di pubblicazione: 29 Settembre 2020, ore 7 ) il rating “BUY” e alza il target price a 5,30 euro (precedente 4,90 euro).

«I risultati dell’1H20 – si legge nel rapporto – nonostante le grandi difficoltà legate alla diffusione dell’epidemia Covid 19, risultano in miglioramento sia in termini di valore della produzione sia in termini di marginalità rispetto ai dati semestrali dello scorso anno. Il valore della produzione, pari a € 5,77 mln (€ 5,16 mln a l 3 0 giugno 2019), ha fatto registrare una crescita dell’11,8%, grazie al contributo positivo di tutte le linee di ricavo e in particolare della linea Information Technology ed Engineering and Technology Transfer. L’EBITDA è pari a € 1,1 mln (€ 0,9 mln a l 3 0 giugno 2019) con EBITDA Margin pari al 18,6%».

«Alla luce dei dati pubblicati nella relazione semestrale – prosegue il documento – le nostre nuove stime restano sostanzialmente in linea con quelle precedenti. Per il 2020E, ci aspettiamo valore della produzione pari a € 12,8 mln, EBITDA Adj. pari a € 2,7 mln (corrispondente ad una marginalità del 21,5%) ed EBIT pari a € 1,2 mln. Ci aspettiamo che i l valore della produzione possa aumentare fino a € 17,7 mln (CAGR 19A-22E: 13,23%) nel 2022E, con EBITDA Adj. pari a €4,30 mln (marginalità del 24,3%), in crescita rispetto a € 2,40 mln del 2019A (EBITDA Adj. margin del 19,7%)».

«Abbiamo condotto la valutazione dell’equity value di Fos – conclude il rapporto – sulla base della metodologia DCF e dei multipli di un campione di società comparabili. I l DCF method (che nel calcolo del WACC include a fini prudenziali anche un rischio specifico pari a l 2,5%) restituisce un equity value pari a €33,2 mln. L’equity value di Fos utilizzando i market multiples risulta essere pari €32,8 mln (includendo un discount pari a l 25%). Ne risulta un equity value medio pari a circa € 33,0 mln. I l target price è di € 5,30 (prev.€ 4,90), confermiamo rating BUY e rischio MEDIUM invariato».

Il rating di Integrae Sim su Fos